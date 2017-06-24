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Спартаковские тренеры подготовили 20 юных футболистов в Когалыме

17 июня на базе СЦ «Юбилейный» состоялось торжественное закрытие первой смены подготовки юных футболистов центра «Spartak camp» футбольной команды «Спартак» (Москва). В течение двух недель когалымские ребята под руководством опытных тренеров «Спартака»: Виктора Папаева, Александра Гребнева, Геннадия Морозова и Кирилла Акилова постигали азы футбольного мастерства.

С этим событием ребят и тренеров поздравили глава города Когалыма Николай Пальчиков и вице-президент нефтяной компании «ЛУКОЙЛ», генеральный директор Общества «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь», депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Сергей Кочкуров.

"Это первый выпуск центра подготовки юных футболистов. Уверен, что время потрачено с пользой. Вы получили мастер-классы от профессиональных тренеров легендарной спортшколы, укрепили здоровье, нашли друзей и, главное, научились работать единой командой", - обратился к ребятам Сергей Кочкуров.

"За это время каждый из вас, ребята, почерпнул для себя много нового, вы многому научились, проявили все свои самые лучшие способности, укрепили здоровье и отлично отдохнули", - отметил Николай Пальчиков.

19 июня стартовала вторая смена центра подготовки юных футболистов «Spartak camp». Еще 60 юных когалымчан в составе четырех групп будут тренироваться по программе подготовки Академии «Спартак» имени Федора Черенкова «под крылом» наставников из любимой команды.

Напомним, в марте 2017 года «Spartak camp» стал лауреатом премии «Спорт и Россия» в номинации «Лучший детский спортивный центр Российской Федерации». Первый набор детей в летние группы прошел в 2016 году в Москве. В этом году при поддержке «ЛУКОЙЛа», представилась возможность открыть первый выездной центр в Когалыме, благодаря чему 120 юных когалымчан пройдут футбольную подготовку.


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Сегодня в 14:45, просмотров: 108, комментариев: 0


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