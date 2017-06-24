127 сургутских ребят окончили школу с золотой медалью. Это рекорд

В 2017 году 127 выпускников общеобразовательных учреждений города Сургута получат аттестат о среднем общем образовании с отличием. Они удостоены медали Российской Федерации «За особые успехи в учении». В 2016 году было награждено 107 человек.

129 выпускников награждены медалью ХМАО – Югры «За особые успехи в обучении» (в 2016 году – 116 чел.). Двое из них являются победителями регионального и всероссийского этапов всероссийской олимпиады школьников (МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова» – 1 чел., МБОУ Сургутский естественно-научный лицей – 1 чел.). Кроме того, один выпускник набрал высшее количество баллов по результатам ЕГЭ (МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»).

Свои награды ребята получили сегодня из рук главы города в большом зале Сургутской филармонии.