Нефтяники подарят новый сквер на юбилей города Покачи

Новый сквер украсит город Покачи. К 25-летнему юбилею его подарят нефтяники.

Территорию площадью в 22 тысячи квадратных метров оборудуют пешеходными зонами, скульптурными композициями. По проекту, центральной фигурой в будущем сквере станет соболиная семейка. Именно соболь изображен на геральдическом символе города Покачи.

В десяти метрах от главной композиции установят стелу с названием муниципалитета. Кроме того, в сквер установят бюст буровому мастеру, первооткрывателю покачевской нефти Николаю Борисовичу Мелик-Карамову. Скульптуру изготовит Каслинский завод архитектурно-художественного литья Челябинской области.

Парк будет представлен в серо-красной гамме. На месте будущего бульвара уже укладывают тротуарную плитку. Всего закуплено 9 500 квадратных метров материала. Кроме того, территорию планируют оборудовать 139 осветительными приборами.

Сквер торжественно откроют в День рождения города.