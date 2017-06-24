Строительство наемных домов в Мегионе поддержали грантом в 56 млн рублей

В Мегионе будет создан фонд наемных домов, который в первую очередь рассчитан на тех, кто проживает в аварийном жилье, а также на молодых специалистов востребованных специальностей. Об этом на встрече с жителями города рассказал глава Олег Дейнека.

Этот проект был высоко оценен на уровне правительства округа и в текущем году подтвержден грантом в размере 56 млн рублей. Всего на его реализацию планируется потратить 576 млн рублей.

Сообщил глава города и о ходе реализации проекта «Аллея славы». Благоустройство отведенной под объект территории будет завершено в будущем году, после чего необходимо изыскать средства на строительство монумента в память о павших на полях сражений воинах.

Дейнека опроверг слухи о закрытии детской городской больницы «Жемчужинка», а также сообщил, что по причине изношенности будет демонтирован развлекательный комплекс «Каравелла». Администрацией города ведутся переговоры с Фондом Натальи Водяновой «Обнаженные сердца» о приобретении новых конструкций, предназначенных для активного отдыха детей.