Народная любовь. Volkswagen Atlas возглавил рейтинг автоновинок этого лета

7-местный кроссовер Volkswagen Atlas возглавил рейтинг автоновинок лета 2017 года, составленный канадскими экспертами.

Как пишут "Автоновости дня", вторую строчку занял японский кроссовер Subaru Crosstrek, который с переходом на новое поколение перешел также и на новую, более современную платформу. В первой тройке оказался также еще один «японец» — рестайлинговый Nissan Qashqai. Авто очень популярно как в Европе, так и за океаном.