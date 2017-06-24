Народная любовь. Volkswagen Atlas возглавил рейтинг автоновинок этого лета

7-местный кроссовер Volkswagen Atlas возглавил рейтинг автоновинок лета 2017 года, составленный канадскими экспертами.
Как пишут "Автоновости дня", вторую строчку занял японский кроссовер Subaru Crosstrek, который с переходом на новое поколение перешел также и на новую, более современную платформу. В первой тройке оказался также еще один «японец» — рестайлинговый Nissan Qashqai. Авто очень популярно как в Европе, так и за океаном.
Четвертое место осталось за свежей новинкой – Volvo XC60. Шведский кроссовер является уменьшенной и более доступной копией своего старшего брата – внедорожника XC90. Замкнул первую пятерку стильный фастбэк Audi A5 Sportback. Вторая часть ТОП-10 состоит из таких моделей, как: Land Rover Discovery, Honda Odyssey, Porsche 911 GTS, Lexus LC 500, а также Mercedes E-Class Cabriolet.