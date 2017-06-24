Цена любви к хоккею начинается от 4290 руб. ХК "Югра" начала продажу абонементов на сезон 2017/18

ХК "Югра" объявил о старте продажи абонементов на домашние матчи команды в рамках регулярного чемпионата КХЛ 2017/2018.

В продаже доступны абонементы «Шестой игрок» и «Команда». Первый вариант является индивидуальным, второй доступен для компаний от пяти человек. Отмечается, что в среднем болельщик при покупке абонемента сэкономит 32% от стоимости билетов, покупаемых непосредственно перед игрой.

Самый недорогой вариант абонемента (места за воротами) стоит 4290 рублей - он доступен для владельцев прошлогодних абонементов. Если покупатель приобретает "проходку" на матчи впервые - абонемент обойдется ему в 4620 рублей. Любителям смотреть хоккей с центрального сектора придется выложить 11505 или 12390 рублей соответственно.

Для льготных категорий граждан предусмотрены скидки. Более полная информация размещена на официальном сайте клуба.

Согласно проекту календаря КХЛ, регулярный чемпионат лиги начнется 21 августа 2017 года и завершится 1 марта 2018 года.