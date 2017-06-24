Под Нефтеюганском в земле образовалась воронка // ВИДЕО

Житель Нефтеюганска Владимир Назаров обнаружил в земле недалеко от родного города воронку. Он снял необычную находку на видео..

Ролик прокомментировал доктор геолого-минералогических наук, член института геофизики УрО РАН Владислав Щапов. По мнению ученого, с большой долей вероятности причиной образования дыры в земле стал выход на поверхность газа.

"Атмосфера земли азотно-метановая. Земля дышит, выделяет гелий, сероводород, углекислый газ. Мерзлота в тех местах не сплошная, а линзами. Судя по всему, из-за потепления газовый пузырь поднял линзу, вещество просочилось через трещины льда, и произошел выброс. Вряд ли глубина воронки больше пяти метров, на широте Нефтеюганска глубина мерзлоты не слишком велика", -приводит слова доктора наук URA.ru.

Щапов не исключает и новых выбросов газа, таким образом под югорским городом может образовать гигантская воронка, подобная той, что несколько лет назад появилась на Ямале. А вот в версию образования дыры из-за падения метеорита ученый практически не верит.