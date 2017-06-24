"Его зовут...". Приятель Бэнкси случайно раскрыл его имя

Британский драм-н-бэйс-музыкант Клиффорд Прайс, более известный как Голди, случайно раскрыл имя уличного художника Бэнкси. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на The Telegraph.

Во время одного из интервью Прайс заметил, что люди пытаются заработать на рисунках художника. «Напечатайте на футболки имя Бэнкси объемным шрифтом — и готово. Можно продавать, — сказал он. — При всем уважении к Роберту. Думаю, он блестящий художник. Он перевернул мир искусства», — приводит издание слова музыканта.

Напомним, Бээнкси (Banksy) — псевдоним английского андерграундного художника стрит-арта, политического активиста и режиссёра. Вокруг его биографии велось много споров. По одной версии, его настоящее имя — Роберт или Робин Бэнкс. В начале марта 2016 года ряд СМИ опубликовали новость, что учёные из колледжа Королевы Марии Лондонского университета выяснили настоящее имя Бэнкси — Робин Каннингем. По другой версии, Бэнкси - это Роберт Дель Ная, британский музыкант, певец и граффитист.