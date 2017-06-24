"Мы и так про вас все знаем". Google перестанет сканировать почту пользователей

Google в текущем году перестанет сканировать содержимое почтовых ящиков в Gmail. Об этом компания сообщила в своем официальном блоге.

Эта функция использовалась для дальнейшей персонализации рекламы, которую видит пользователь. Как пишет "Коммерсант", компания отменяет сканирование электронных почтовых ящиков, потому что и так уже все знает про своих пользователей.

«Объявления будут показываться на основании пользовательских настроек, которые можно изменить в любое время. В том числе можно отключить персонализацию рекламы»,— говорится в заявлении Google. Конкретная дата отказа от прежней схемы подбора рекламы не называется.