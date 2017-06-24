Сургутянину грозит до шести лет тюрьмы за кражу 16 тонн химических реагентов

16 тонн химических реагентов "вынес" с территории месторождения нерадивый работник одного из нефтегазодобывающих предприятий Сургута. Ущерб, который нанес компании сургутянин 1963 года рождения, оценивается в 250 тыс. рублей.

Злоумышленник был задержан полицией. Как сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре, ему лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении сургутянина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.