Заживём. Власти Югры прогнозируют рост зарплат на 23% через три года

В трехлетний период, в соответствии с прогнозом, заработная плата югорчан увеличится на 23%. Об этом заявил заместитель губернатора Югры Павел Сидоров, выступая на заседании правительства округа под председательством губернатора Натальи Комаровой.

На заседании был принят документ среднесрочного планирования, где установлены основные показатели прогноза социально-экономического развития региона на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Кроме того, согласно документу, среднедушевые денежные доходы населения и размер дохода пенсионеров вырастут на 14%. И на один квадратный метр повысится обеспеченность населения площадью жилых помещений.

По словам Натальи Комаровой, прогноз составлен в двух вариантах – базовом и целевом, при этом за основу взят базовый вариант. «Он исходит из взвешенных, острожных параметров роста, что, в свою очередь, обеспечивает больший запас прочности при резких изменениях внешней конъюнктуры. В то же время в резерве остается целевой вариант, предполагающий более интенсивное развитие, на который можно перейти при благоприятных условиях», - подчеркнула глава региона.

В пресс-службе правительства Югры отмечают, что прогноз основывается на текущей динамике развития макроэкономической ситуации, информации, полученной от предприятий реального сектора экономки, приоритетах, установленных в Стратегии-2030, а также в декабрьском послании президента России.