Более 8 тыс. Infiniti отзывают из России

Официальный дилер Infiniti в России ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» отзывает 8270 автомобилей Infiniti F35, FX45, M35 и M45. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, произведенные с апреля 2006 г. по март 2010 г. с VIN-кодами согласно приложению.Причиной отзыва автомобилей Infiniti F35/ FX45 и М35/ М45является выявленная вероятность ухудшения свойств горючего вещества газогенератора подушки безопасности бездымного типа в зависимости от времени, влажности и температуры окружающей среды.

Официальный представитель проинформируют владельцев автомобилей Infiniti, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, попадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

На транспортных средствах Infiniti будет произведена замена подушки безопасности пассажира (для моделиF35/ FX45) или замена газогенератора подушки безопасности (для модели М35/ М45).

Все работы в рамках данной кампании будут бесплатными для владельцев транспортных средств.