Переезд "Газпром переработки" обошелся Сургуту в два процента бюджетных поступлений

Два процента от бюджета потеряли Сургут и Сургутский район из-за переезда из нашего города в Санкт-Петербург головного офиса компании "Газпром переработка". Такие цифры назвала губернатор Югры Наталья Комарова.

По ее словам, это не повлияет на бюджетную ситуацию. "Если говорить о вливании денег в бюджет, то это не тот факт, о котором следует так сильно беспокоиться. Налог на имущество — это десятые доли от всего объема, подоходный налог — чуть больше процента для окружного бюджета и где-то два процента для Сургутского района и Сургута", - приводит ее слова РБК Тюмень со ссылкой на URA.ru.

Тем не менее, Комарова добавляет, что в регионе совсем не рады переезду "дочки" "Газпрома". Глава региона заявила о намерении искать решения, чтобы сохранить с предприятие партнерские отношения.