В Нижневартовске - купаться. В Югре назвали разрешенные пляжи

Инспекторы ГИМС дали официальное разрешение на открытие десяти пляжей на водоёмах Ханты-Мансийского округа. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления МЧС.

Так, освидетельствование прошли шесть пляжей в Нижневартовске, по одному в городах Белоярский, Лангепас , Радужный и п. Луговой Кондинского района.

Сотрудники ГИМС проверили соответствие пляжей необходимым требованиям безопасности. Особое внимание уделялось наличию спасательных средств и подготовленных спасателей. Владельцам пляжей выданы акты освидетельствования.

Сотрудники МЧС напоминают, что купание разрешено только на официально открытых пляжах, которые прошли освидетельствование. Дно таких пляжей обследовано водолазами, зона, разрешённая для купания, ограждена буйками. На территории пляжа имеется спасательный пост со спасательными средствами и средствами оказания первой помощи пострадавшим.