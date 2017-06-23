В Сургуте уничтожили почти 1,5 тонны «санкционки» // ФОТО

В Сургуте сотрудники Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО и Ханты-Мансийской транспортной прокуратуры во время совместного рейда у одного из предпринимателей выявили около 1,5 тонн запрещенной продукции. Она были привезена из стран Европейского союза, в отношении которого Россией были введены ответные экономические меры.

«В торговых точках региона у индивидуального предпринимателя г. Сургута обнаружены 2 партии продукции, страной происхождения которых является Польша: свежие яблоки весом 780 кг и салат «микс» весом 3 кг, а также 650 кг персиков, страна происхождения – Испания», - сообщили Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

Все товары, отнесенные к запрещенным к ввозу на территорию Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством, были изъяты и уничтожены.