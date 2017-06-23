Джонни Депп: А давайте убьем Трампа

Американский актер Джонни Депп в шутку заявил, что появление президента США Дональда Трампа в Великобритании могло бы стать концом жизни для республиканца. Свою речь он произнес на музыкальном фестивале в Гластонбери.

«Когда в последний раз актер убивал президента?» — спросил Депп у публики. Он уточнил, что сам артистом не является: «Я лгу, что я актер, чтобы зарабатывать на жизнь», - приводит его слова "Лента.ру".

Как напоминает "Российская газета", президент США Авраам Линкольна был убит 14 апреля 1865 года в Вашингтоне на спектакле "Наш американский кузен". Его убил сторонник южан Джон Уилкс Бут, который был актером.

Отметим, что недавно продюсеры кинофраншизы "Пираты Карибского моря" заявили о намерении убить в следующем фильме серии пирата Джека Воробья, роль которого исполняет Депп. По мнению боссов, персонаж перестал приводить публику в кинотеатры.