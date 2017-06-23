Звезда порно предложила ублажить футболистов сборной России за победу в КК

Российская порноактриса Алина Еременко, более известная как Henessy, пообещала сеанс одновременной любви всем футболистам национальной сборной. Как сообщает портал "Ридус", для того, чтобы разделить ложе со звездой фильмов для взрослых, спортсменам нужно выиграть Кубок конфедераций.

«Парни, есть смысл очень постараться», — приводит слова Еременко "Лента.ру". Издание также напоминает, что в апреле 2015 года порнодива пообещала провести секс-марафон с футболистом московского «Динамо» Александром Кокориным, если тот забьет пять мячей до конца чемпионата России. Но форвард свой шанс упустил.

Напомним, после двух матчей группового этапа сборная Россия с 3 очками занимает 3 место в группе А. Решающий матч за выход из группы наша команда проведет завтра 24 июня против мексиканцев, которые опережают россиян на 1 балл.