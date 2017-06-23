За кражу планшетника сургутянка может сесть на пять лет

Накануне в дежурную часть УМВД России по Сургуту поступило сообщение о краже планшетного компьютера. По словам пострадавшего, кражу из офисного здания по ул. Инженерная совершила неизвестная девушка.

Сам потерпевший оценил планшетник в 15 тыс. рублей. Полицейские оперативно задержали сургутянку 1988 года рождения. Девушка была пьяна, в краже призналась и и вернула похищенное.

По этому факту возбужденно уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет. В отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.