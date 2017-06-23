Кондинское - хорошо, Мегион - так себе. В правительстве округа оценили инвестклимат в муниципалитетах

Кондинский район вошел в группу муниципальных образований с хорошими условиями развития предпринимательской и инвестиционной деятельности. Об этом было объявлено на заседании комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, которое прошло в правительстве Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Отдельное внимание участники заседания уделили взаимодействию органов местного самоуправления с инвесторами по ключевым направлениям реализации инвестиционных проектов. Кроме Кондинского были также рассмотрены условия ведения бизнеса в Мегионе и Лангепасе. В итоге Лангепас - в группу с удовлетворительными показателями, Мегион – в группу с низким уровнем развития предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Впрочем, было отмечено, что ситуация выправляется. Недавно в Мегионе состоялась презентация перспективных инвестиционных и инфраструктурных проектов, реализация которых призвана способствовать качественно новому выстраиванию диалога с бизнесом. «В качестве положительного примера мы отмечаем внедрение в муниципалитетах успешных практик, работу с инвесторами, которые реализуют бизнес-проекты», - рассказал директор департамента экономического развития, заместитель губернатора Югры Павел Сидоров.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова акцентировала внимание руководителей органов исполнительной власти и глав муниципальных образований на мнении инвесторов, которые говорят о том, что потенциал округа ими недооценен. «От каждого из нас зависит, чтобы эта оценка как можно быстрее сформировалась, и инвестор понимал, какая территория создает самые благоприятные условия для развития инвестиционной деятельности. Обратите особое внимание на создание конкретных точек роста экономического развития», - поставила задачу глава региона.