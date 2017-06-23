Планируете переезжать в Тюмень? Квартиры возле аквапарка от 1.070 тысяч рублей

Группа компаний «Меридиан» на строительном рынке Тюменской области уже 10 лет. За это время построено и введено строго в срок 24 дома. В настоящее время в процессе строительства 10 домов в Тюмени и 2 в Тобольске. Несколько дней назад открыты продажи квартир в ЖК «Заречный» по очень выгодным ценам – от 1.070 тыс. рублей.

ЖК «Заречный» — это:

- закрытая территория

- 6 домов, полуподземный паркинг

- безопасные детские и спортивные площадки

- магазины и аптека в жилом квартале

- детский сад, гимназия, ТРЦ, спорткомплекс, аквапарк, река Тура – рядом.

Ассортимент квартир:

- квартиры-студии от 19 до 26 кв.м – от 1.070 тыс. руб.

- «однушки» от 29 до 37 кв.м – от 1.440 тыс. руб.

- «двушки» от 48 до 52 кв.м – от 2.120 тыс. руб.

Как купить? С хорошей скидкой при 100%-й оплате. В ипотеку под 8,7 % на весь срок кредитования до 30 лет. Или в рассрочку на 3 (!) года без процентов и переплаты!

Приглашаем вас рассмотреть варианты покупки квартиры в ЖК “Заречный”. В наших домах живут уже 5400 семей. Присоединяйтесь! Уточните подробности по тел. (3452) 52-91-52.