Сургутские полицейские оперативно поймали автоворишку

Сургутские полицейские оперативно задержали мужчину 1980 года рождения, который сознался в краже из автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

15 июня в дежурную часть УМВД России по Сургуту поступило обращение от потерпевшего, который припарковал свой автомобиль по улице Базовая, и оставил доступ в машину свободным. В результате злодей похитил из салона портмоне, в котором находилась банковская карта и пин-код к ней. Преступник снял с карты 58 тыс. рублей и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса РФ «Кража». Вору грозит до пяти лет лишения свободы. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.