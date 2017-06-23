Заняты все. В Югре отмечен исторический минимум уровня безработицы

Уровень регистрируемой безработицы в Югре достиг исторического максимум и находится на отметке 0,49% от экономически активного населения. Об этом было заявлено на заседании комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, которое прошло в окружном правительстве.

Отметим, что еще месяц назад этот показатель составлял 0,54%. В Югре по-прежнему сохраняется самый низкий уровень регистрируемой безработицы среди субъектов Уральского федерального округа ( в среднем 1,2 % на 14.06.2017). Кроме того, он более чем в два раза ниже значений среднего показателя по стране (1,1 % на 01.06.2017).

Заявленная работодателями потребность в работниках по состоянию на 21 июня составляет 15 833 вакансии. Большая часть заявленных вакансий поступила от предприятий, осуществляющих деятельность в сферах: «Добыча полезных ископаемых», «Деятельность в области здравоохранения и предоставления социальных услуг», «Строительство», «Транспортировка и хранение», «Образование».

Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда по сравнению с датой предыдущей конференции не изменился и составил 0,3 безработных на одно свободное рабочее место.