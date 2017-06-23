​Югорчан взяли в клещи! От укусов членистоногих пострадало 1742 жителя округа

По данным еженедельного эпидмониторинга за «клещевыми» инфекциями, на сегодня в ХМАО зарегистрировано 1742 обращения в медицинские организации из-за укусов клещей, сообщает окружное управление Роспотребнадзора.

В числе укушенных — 248 детей. Кроме того, 299 пострадавших оказались привитыми. Кстати, за аналогичный период 2016 года с присасыванием клещей было зарегистрировано 2248 человек (среди которых 291 ребенок).

Специалисты Роспотребнадзора напоминают: планируя поездку на природу или даже прогулку в парке, возьмите с собой противоклещевой репеллент; периодически осматривайте себя, своих спутников и домашних животных на предмет укуса; внимательно исследуйте голову, ушные раковины и область за ушами, шею, ключицы, подмышечные впадины, руки, грудь, спину и паховую область; не садитесь и не ложитесь на траву, не заносите в помещение свежесорванные растения, верхнюю одежду.