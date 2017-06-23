В правительстве Тюменской области новый главный по экономике

23 июня новым директором департамента экономики Тюменской области стала Ольга Простнева. Соответствующий указ подписал глава региона Владимир Якушев.

Простнева сменила на посту Марину Кузнецову, которая в декабре 2016 года вышла на заслуженный отдых. До сегодняшнего дня обязанности руководителя исполняла замдиректора департамента Татьяна Южакова. По информации нашего издания, она останется заместителем и при новом директоре.

Как сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области, Ольга Простнева родилась в Тюмени в 1973 году. В 1995 году окончила факультет экономического и социального управления Тюменского государственного университета, специальность «экономика и управление предприятием». В 1999 г. – аспирантуру Тюменского государственного университета. Кандидат экономических наук

Работала преподавателем в ТюмГУ (1995-2000); затем в ОАО «Запсибгазификация»; ГУП ТО «ПСК «Тюменьстройгаз»; в областном департаменте ЖКП (2007-2008 гг.); ООО «Энерго-Газ», в фонде «Инвестиционное агентство Тюменской области» (2010 по 22.06.2017 гг.).