Чтобы много не было: депутаты КПРФ предлагают россиянам обойтись двумя днями новогодних каникул

Депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесли на рассмотрение в парламент проект закона, который полностью исключит новогодние каникулы из перечня государственных праздничных дней.

По сообщению РБК, депутаты приняли решение лишить россиян новогодних каникул из-за многочисленных жалоб самих россиян. «По вопросу упразднения новогодних каникул поступает много писем. Граждане России в начале нового года остаются без зарплаты и требуют вернуть рабочие дни в полной мере», — утверждают коммунисты.

Кроме того, депутаты предложили внести 31 декабря в число нерабочих дней, поскольку, по их мнению, двух дней на отдых россиянам будет достаточно.

Также коммунисты предлагают внести в число красных дней календаря 18 марта — день присоединения Крыма к России, и 7 ноября — день Октябрьской революции, сообщает РБК.