Telegram'а не будет. Глава Роскомнадзора выдвинул ультиматум Павлу Дурову

Глава Роскомнадзора Александр Жаров, как и обещал, выдвинул ультиматум создателю мессенджера Telegram предпринимателю Павлу Дурову. В обращении, опубликованном на официальном сайте ведомства, он призвал разработчика незамедлительно передать сведения о компании.

"Требование одно, и оно простое: заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram. И официально направить в Роскомнадзор для включения этих данных в реестр организаторов распространения информации. Однако до сих пор мы не получили от администрации мессенджера никакого ответа", - сообщается в тексте обращения.

По заверению Жарова, включение мессенджера в реестр означает лишь готовность Telegram работать по российским законам. Действующий правовой статус Telegram в России не изменится. Уже сейчас, в силу закона, а не факта внесения в соответствующий реестр, Telegram должен исполнять обязанности организатора распространения информации.

"В случае фактического отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации, Telegram в России должен быть заблокирован. До тех пор, пока мы не получим требуемые сведения. Время, отведённое Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает. Поэтому я публично обращаюсь к команде Telegram и лично Павлу Валерьевичу Дурову: исполните российское законодательство! Выбор за вами", - заявляет глава Роскомнадзора.

Напомним, в середине месяца Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий анонимность в мессенджерах.