Социологи: ​Украинцы стали лучше относиться к россиянам. К сожалению, безответно

В последнее время россияне стали хуже относиться к Украине, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на «Левада-Центр». Оказалось, что лишь 26% наших соотечественников позитивно относятся к стране-соседке.

Еще в марте таковых было 34%. Подавляющее большинство россиян в лице 59% относятся к Украине плохо. Три месяца их было на три процента меньше — 56.

Меж тем на Украине сложилась обратная ситуация. По данным Киевского международного института социологии, количество положительно настроенных в отношении России людей с февраля возросло с 40 до 43%. Число испытывающих негатив, напротив, уменьшилось — с 46 до 37%.

Интересны факторы, влияющие на мнения граждан обеих государств. Так, замдиректор «Левада-Центра» Алексей Гражданкин считает, что россияне готовы поверить в улучшение отношений, как было после освобождения украинской летчицы Надежды Савченко. Но так как ответных шагов не поступило — российскому общественному мнению не за что было зацепиться. В то же время на мнение наших соотечественников действуют сообщения о блокировке на Украине российских соцсетей, разговоры о введении виз и отмене транспортного сообщения.



Украинский политолог Владимир Фесенко, в свою очередь, говорит, что на отношение россиян к Украине влияет пропаганда, а на отношение украинцев к россиянам —события на Донбассе, где в последнее время нет активных боевых действий.