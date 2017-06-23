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В Нижневартовске праздновать День молодежи будут два дня // Программа

В этом году День молодежи в Нижневартовске отметят с размахом – 24 и 25 июня в городе пройдет серия масштабных и интересных мероприятий, сообщает РОО «Молодежная инициатива».

Начнется празднование 24 июня с экстремального проекта «Забег чемпионов», который пройдет на базе отдыха «Славянское подворье». Участников ждут полоса препятствий, веревочный курс, грязь, барьеры, насыпи, бастионы, ямы и другие испытания. На забег уже заявились 59 команд — из Нижневартовска и района, Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Нягани, Сургута и других городов Югры.

По словам организаторов, главная цель забега — проверка своих сил на выносливость: «Важно уметь преодолевать любые трудности ни смотря ни на что, работать в команде и бороться за победу на пределе возможностей», — рассказала главный организатор проекта «Забег Чемпионов» Кристина Выжевская.

Позже на Комсомольском озере стартует этап Кубка мира по автозвуку.

Однако главным событием двухдневного празднования Дня российской молодежи станет городской ивент на набережной Оби 25 июня. Там будут организованы тематические площадки по направлениям: дети, творчество, спорт, техно, отдых, танцы, экстрим и арена центр.

В рамках работы тематических зон пройдет мастер-класс от хореографа-постановщика шоу «Танцы на ТНТ» и «Танцуй на Первом» Евгения Кевлера; райдер Александр Никулин покажет профессиональное BMX-шоу; будет организована работа Ледовго дворца; можно будет познакомиться с деятельностью клубов робототехники и поисковых отрядов.

Кульминацией празднования станет выступление столичных хедлайнеров: человека-оркестра, битбоксера № 1 в России Ильи Орехова и популярной группы «Пицца».

Организаторами этого масштабного празднования выступили администрация Нижневартовска, РМОО «Молодежная Инициатива» и муниципальное бюджетное учреждение «Дворец Искусств». Праздник проводится в рамках реализации благотворительной программы «Формула хороших дел» ПАО «Сибур Холдинг».


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Сегодня в 14:01, просмотров: 53, комментариев: 0


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