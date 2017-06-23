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Центр-СПИД Югры выйдет на празднование Дня молодежи в трех городах региона

Центр-СПИД Югры в этом году примет участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню молодежи. В нескольких городах региона – Ханты-Мансийске, Пыть-Яхе и Сургуте — в местах массовых гуляний будут работать интерактивные площадки «Молодежь и здоровье»:

  • в Ханты-Мансийск – 24 июня, с 16.00 часов, парк Бориса Лосева;
  • Пыть-Ях – 24 июня, с 16 часов, площадь Мира;
  • Сургут – 25 июня, с 17.00 часов, площадь возле кинотеатра «Аврора».

    • Главная цель мероприятий — привлечь внимание молодежи к проблеме распространения ВИЧ-инфекции, информировать о способах сохранения своего здоровья, так как единственным действенным средством защиты от ВИЧ является осведомленность о заболевании и контроль собственного поведения.


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    Сегодня в 13:59, просмотров: 109, комментариев: 0


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