В Сургуте массово ловят должников. Мероприятие продлится до 30 июня

21 июня в Сургуте стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». Как сообщает пресс-служба городского УМВД должников в нашем городе будут ловить до 30 июня.

Мероприятие полицейские проводят совместно с Федеральной службой судебных приставов. Силовики призывают горожан, имеющих неоплаченные административные штрафы, уплатить их своевременно во избежание негативных последствий.

В УМВД напоминают, что лица, не оплатившие административные штрафы в установленные законом сроки, привлекаются к ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, санкция которой предусматривает наказание в виде административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Кроме того, наличие неоплаченных штрафов может послужить препятствием для свободного перемещения по территории России и выезда за границу. Недавно СМИ сообщили о том, что этим летом на отдых из-за долгов не смогут выехать около 1,6 млн россиян.