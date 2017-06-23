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Дети из Югры отдыхают в международном молодежном центре в Болгарии

Почти 130 молодых югорчан отдыхают в Болгарии в молодежном центре «Приморско» на смене «Голливудские зарисовку». Ее программа предполагает большую активность отдыхающих – каждый может попробовать себя в разных ролях большого проекта: организатора, исполнителя, наблюдателя, и так далее. Вообще лагерь ставит своей задачей социализацию детей, диагностику их интересов и развития потенциала.


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Сегодня в 12:59, просмотров: 65, комментариев: 0


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