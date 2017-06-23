​Более 60 процентов алкоголя в стране не соответсвуют стандарту

Проверки Росалкогольрегулирования показали, что более 65 процентов алкогольной продукции в России не соответствует госстандартам, заявленным на этикетках. Об этом пишет газета «Известия».

В прошлом году экспертно-аналитические центры РАР провели испытания 981 образца алкогольной и спиртосодержащей продукции на соответствие ГОСТу, из них 638 проб не соответствовали стандарту.

Хотя эксперты другого ведомства – Роспотребнадзора, в прошлом году также исследовали алкоголь, взяв 11,3 тысяч проб, включая 1,6 тысяч проб импортного производства. По данным ведомства, требованиям не соответствовали лишь 3,6 процента продукции (416 проб, из которых 79 импортного производства).