​Ханты-Мансийск перестроит свой главный природный парк – его адаптируют для людей

Знаменитый природный парк «Самаровский чугас» в Ханты-Мансийске изменится в лучшую сторону. Комиссия по градостроительству и архитектуре окружной столицы решила переформатировать эту территорию, где теперь появится четыре связанные пешеходными дорожками тематические зоны: «Чугас прогулочный», «Чугас спортивный», «Чугас туристический» и «Чугас вдохновляющий», которые свяжут единым пешеходным маршрутом.

Как говорят в управлении общественных связей Ханты-Мансийска, часть объекта власти реконструируют, а где-то даже будет новое строительство. Например, часть парка возле гостиницы «Мисне» адаптируют для пешеходных прогулок маломобильных людей. Места, где проходит лыжная трасса в Долине ручьев, оборудуют велодорожками, площадками для воркаута и йоги.