В отпуск не в Индию: там зарегистрированы вспышки сибирской язвы

По сообщению на официальном сайте Роспотребнадзора, в Индии, Бангладеш и Пакистане были выявлены вспышки сибирской язвы. Предупреждение об этом содержится на официальном сайте ведомства. В связи с этим специалисты Роспотребнадзора призывают россиян «планировать поездки с учетом представленной информации».

«По сообщению официальных властей Народной Республики Бангладеш, были зарегистрированы один случай смерти ребенка и три случая госпитализации взрослых с подозрением на сибирскую язву после употребления в пищу мяса зараженных домашних животных, ­— говорится в сообщении Роспотребнадзора. — Официальные ветеринарные службы Индии сообщают, что на 10 июня текущего года в западной части страны наблюдаются 7 человек с подозрением на сибирскую язву. Один из них госпитализирован».