Сургутские полицейские раскрыли кражу из автомобиля

В дежурную часть Сургутского УМВД поступило сообщение от сургутянина 1989 года рождения о краже.

Так, 15 июня неустановленное лицо путем свободного доступа, проникло в припаркованный автомобиль по улице Базовая и похитило портмоне, в котором находилась банковская карта вместе с пин-кодом принадлежащая потерпевшему. После чего злоумышленник снял с карты денежные средства в размере 58 тысяч рублей и скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудниками полиции задержали мужчину 1980 года рождения, который признался в содеянном. По данному факту возбужденно уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража», злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Пресс-служба УМВД России по г.Сургуту