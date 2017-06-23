​В Сургуте проходит профилактическое мероприятие «Должник»

В целях профилактики и предупреждения правонарушений со стороны граждан, в период с 21 по 30 июня 2017 года на территории Сургута проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». Данное мероприятие осуществляется сотрудниками полиции совместно с представителями Федеральной службы судебных приставов.

УМВД Сургута призывает граждан, имеющих неоплаченные административные штрафы, уплатить их своевременно во избежание негативных последствий.

Лица, не оплатившие административные штрафы в установленные законом сроки, привлекаются к ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, санкция которой предусматривает наказание в виде административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Наличие неоплаченных штрафов может послужить препятствием для свободного перемещения по территории Российской Федерации и выезда за границу. По интересующим вопросам обращаться по телефону: 76-12-28

Пресс-служба УМВД России по г.Сургуту