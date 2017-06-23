Федеральные депутаты запретят выгонять на улицу семьи с детьми-инвалидами

По сообщению newsru.com, 21 июня в Госдуме в первом чтении был одобрен законопроект, запрещающий выгонять на улицу семьи с детьми-инвалидами из служебных и жилых помещений в общежитиях без предоставления альтернативного жилья.

Инициатором внесения поправок к документу выступили депутаты «Справедливой России». В пояснительной записке отмечается, что на сегодняшний день ЖК РФ содержит закрытый перечень граждан, которых нельзя переселять из служебных и жилых помещений без предоставления альтернативы, однако есть и другие категории граждан, «нуждающиеся в социальной защищенности со стороны государства», в частности, это семьи с детьми-инвалидами.