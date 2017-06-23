​Госдума предлагает сажать на 15 суток за мат в семье

Еще один откровенно странный и неисполнимый закон обсуждается в Госдуме.

Комитет парламента по законодательству и госстроительству поддержал поправки депутатов-единороссов об аресте до 15 суток за мат в семье, сообщает РБК. Однако в самом парламенте сомневаются в том, что подобный закон можно реализовать на практике.

Депутаты во главе с космонавтом Валентиной Терешковой выдвинули этот законопроект еще в 2014 году. Парламентарии предложили изменить ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) и убрать оттуда норму, что таковым считается исключительно «нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью» только «в общественных местах».

«В случае принятия законопроекта у правоохранительных органов будет возможность привлекать граждан к административной ответственности за действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие других лиц не только в общественных местах, но и, например, в жилых помещениях», — говорится на сайте Госдумы.

Кроме того, законопроект предполагает усиление ответственности за мелкое хулиганство. За мат в семье можно будет получить административный арест до 15 суток либо 40 часов обязательных работ.

В комитете по законодательству уверены, что поправки необходимы из-за «значительного количества правонарушений в семейно-бытовых отношениях». «Отсутствие надлежащего правового регулирования не позволяет пресекать противоправные действия, которые могут иметь серьезные последствия», — говорится в заключении комитета.