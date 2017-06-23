​Продолжение «Простоквашино» создадут за 300 миллионов рублей

Российское правительство согласовало сделку между «Союзмультфильмом» и компанией Danone на создание продолжения серии «Простоквашино», сообщает «Интерфакс».

Как говорится в распоряжении правительства, на съемки мультфильма нужно 300 миллионов рублей.

С 2018 по 2020 год должно выйти в свет 30 новых эпизодов о деревне Простоквашино. Анимацию выполнят в смешанной технике, комбинирующей 2D- и 3D-изображения. Длина одной серии — шесть с половиной минут.

Напомним, 1 июня сообщалось, что «Союзмультфильм» договорился с Danone о финансировании проекта, а в январе министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что компания согласилась выплачивать отчисления студии за использование образов из мультфильма в своей продукции.