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​Кто самый богатый представитель власти в Югре?

Forbes опубликовал рейтинг доходов чиновников и депутатов России

Фото hmanty.ru
Фото hmanty.ru

Forbes опубликовал список из 50 самых богатых российских госслужащих, включая федеральных и региональных чиновников и депутатов Госдумы и парламентов субъектов.

Как выяснилось, самым богатым представителем власти в Югре оказался депутат региональной думы Алексей Андреев, владеющий дорожно-строительной компанией «Автобан» — его доход оценили в 333 млн рублей, а в собственности у него 14 объектов недвижимости, пишет «РБК». Таким образом он оказался на 34 месте федерального рейтинга.

Бывший представитель Югры в Госдуме, совладелец «НОВАТЭКа» Леонид Симановский находится в списке чуть выше — его доход составил 408 млн рублей, также у него девять объектов недвижимости.

В тройке лидеров рейтинга: депутат Улан-Удэнского горсовета Вадим Бредний с доходом 2,8 млрд рублей, член Совета Федерации Валерий Пономарев (2,7 млрд рублей) и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов (2,3 млрд рублей).


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Сегодня в 08:26, просмотров: 317, комментариев: 0


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