В ГИБДД Нижневартовска новый начальник: «Будем заниматься оптимизацией»

В нижневартовском отделе ГИБДД назначен новый руководитель. С 19 июня эту должность занял Иван Николаевич Вовк. Ранее он являлся заместителем начальника Госавтоинспекции Нефтеюганского района.

«Сейчас я знакомлюсь с обстановкой, личным составом и территорией. В последствии, будем заниматься оптимизацией той работы, которая здесь проводится. Есть ряд направлений и предложений, которые мы будем осуществлять», - сказал Вовк в интервью городским СМИ.

Как сообщал siapress.ru ранее, прежний начальник ГИБДД Геннадий Котляров вышел на пенсию и перешел работать в администрацию Нижневартовска. Сейчас он возглавляет управление по благоустройству и дорожному хозяйству.