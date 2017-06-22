Мошенник из Югры обманул жителя Ижевска: схема жульничества оказалась самой распространенной

В Нижневартовске фигурантом уголовного дела стал местный житель. Его обвиняют в мошенничестве. Молодой человек выбрал самый распространенный способ одурачивания граждан: на одном из сайтов он разместил объявление о продаже автомагнитолы. Соотношение цены и товара было настолько привлекательным, что покупатель быстро нашелся.

Как сообщили в прокуратуре Нижневартовска, приобрести товар изъявил житель Ижевска, который перечислил псевдопродавцу 10 тыс. рублей. Вартовчанин сообщил, что в ближайшее время отправит груз транспортной компанией, при этом денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

Заместителем прокурора Нижневартовска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены в суд на рассмотрение. Дата слушаний пока не назначена.