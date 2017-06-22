​В Адыгее школьница со сцены обвинила одноклассницу, дочь начальницы управления образования, в незаслуженной золотой медали // ВИДЕО

В Адыгее разразился скандал: золотая медалистка Рузанна Туко во время получения награды на сцене заявила, что ее одноклассница, дочь начальницы образовательного управления Тахматукайского района, ни разу не ответила на уроках, но тоже получила медаль. Девушка назвала эту ситуацию "сверхнаглостью". Об этом сообщает группа "Эха Москвы" в социальных сетях.

Девушка заявила, что и в дальнейшем будет разоблачать подобные случаи и говорить правду: «Как говорил Ленин : «Народ-это стадо баранов». Так вот, пока я буду иметь любую возможность сделать этот мир немного лучше, я буду этой возможностью пользоваться. Спасибо всем, кто меня поддержал. Я осчастливила 70% населения нашего района, я буду за вас бороться. А этой Заире Паранук я хочу пожелать, чтобы она перестала красть мандарины, хамить учителям и на вопрос «а ты что здесь делаешь?» отвечать «а тебя …?» Кто знает, может этот человек поставит тебя на твоё место? Корону меньше, господа. Надеюсь, этот поступок будет примером для всех. Аллах мой судья, а я знаю, что я права. Посмотрим, что теперь будет?».