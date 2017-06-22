В колонию суд Нижневартовска на 6,5 лет отправил наркокурьера

В Нижневартовске суд вынес приговор 32-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков.

Как удалось выяснить следователям, мужчина являлся наркокурьером. В апреле прошлого года он приготовил для реализации 2,930 грамма наркотического средства. Такая масса считается уже крупной .

«Часть наркотического средства осужденный разместил в трех тайниках-закладках. Они были расположены в подъездах домов. Сведения о них мужчина сохранил в своем телефоне для передачи неустановленному лицу. Оставшиеся части наркотического средства, находившиеся в автомобиле вартовчанина, разместить в тайниках не успел, так как был задержан сотрудниками полиции», - сообщил прокурор города Нижневартовска Максим Мавлютов.

По словам руководителя надзорного ведомства, благодаря тому, что мужчина все адреса сделанных закладок хранил в своем телефоне, стражи порядка изъяли запрещенное вещество из тайников.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, учел данные о личности подсудимого, его активное содействие следствию в раскрытии преступления, и признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев. Отбывать наказание вартовчанин будет в исправительной колонии строгого режима.