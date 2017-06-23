​В Тундрино и Высоком Мысу живых ветеранов уже нет, но память о них поддерживают

Накануне, 22 июня, в поселках Сургутского района Тундрино и Высоком Мысу прошли акции в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Из этих двух старейших поселений района на фронт ушли 182 человека, две трети из них не вернулись, и сегодня живых ветеранов там уже не осталось.

В Тундрино акция "Свеча памяти" собрала местных жителей у памятника Герою Советского Союза Ивану Королькову, который прожил в этом поселке первые десять лет жизни. В дальнейшем он участвовал в войне, убил более сотни солдат противника, а затем стал заслуженным педагогом и историком. Вспомнить его и других тундринцев, ушедших на войну, приехала делегация Совета ветеранов Сургутского района, в которой были труженики тыла и "дети войны".

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой на этом мероприятии рассказал, что его мама в годы войны осталась сиротой – она потеряла мать, отца и сестру.