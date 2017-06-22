Соратника и главу избирательного штаба Навального отправили в СИЗО

Соратник и глава избирательного штаба Навального Леонид Волков сегодня отправился на пять суток административного ареста, которые ему назначил Симоновский суд Москвы, передает "Интерфакс". Его посчитали виновным в нарушении правил проведения митинга. Ранее на него же силовики оформили протокол за "организацию митинга посредством Youtube-трансляции".

Сам Навальный сейчас находится в СИЗО, где отбывает 25 суток административного ареста за "повторные нарушения" организации тех же митингов 12 июня. Изначально ему дали 30 суток, но позже скостили срок до 25. Он выйдет на свободу в начале июля.