Знаменитый телеведущий Владимир Познер заявил: «Сталин чуть не погубил нашу страну»

Сегодня, 22 июня, знаменитый телеведущий Владимир Познер опубликовал свое мнение (его блог размещен на "Эхе Москвы") о роли Сталина в Великой Отечественной войне. «По официальным данным, СССР потерял 27 миллионов человек – это почти в четыре раза больше, чем Германия, — пишет Познер. — Немцы дошли до Ленинграда, до Москвы, до Сталинграда. Вот как вы думаете, как можно объяснить вот эти страшные потери? Мне кажется, что есть два фактора, которые сыграли роль.

Во-первых – это то, что страна явно не была готова к войне. Сталин до конца не верил донесениям разведки, собственных разведчиков о том, что именно 22 июня 1941 года – начнется война. Он и не поверил Черчиллю, который ему об этом сообщил».

Второй причиной Познер называет то, что в результате репрессий ведущие военачальники Красной армии были посажены либо расстреляны: «Были расстреляны из пяти маршалов трое, из шестнадцати командармов четырнадцать, из восьми флагманов или адмиралов все восемь, из шестидесяти семи комкоров шестьдесят, из ста тридцати девяти комдивов сто тридцать шесть, из трехсот девяносто семи комбригов двести двадцать один, из одиннадцати заместителей наркома обороны все одиннадцать, из восьмидесяти членов высшего военного совета семьдесят пять. Около половины всего командного состава, то есть тридцать пять тысяч человек, были расстреляны или попали в тюрьму».

В итоге телеведущий приходит к выводу, что Сталин чуть не погубил страну, а великая Победа была одержана благодаря народному подвигу.