​Вы не знали, а наши родные болота спасают глобальный климат

Сегодня, 22 июня, в Ханты-Мансийске проходит Международная конференция «Углеродный баланс болот Западной Сибири в контексте изменения климата». Там разговор идет о том, что болота Югры на самом деле выполняют важнейшую экологическую функцию: спасение климата Земли от глобального потепления.

Губернатор Наталья Комарова даже заявила, что у нашего региона есть инструменты влияния на климат Земли посредством торфяных болот, которые занимают ключевое место в планетарном цикле углерода, регулировании газового состава атмосферы и смягчении последствий глобальных изменений в климате. Этой информацией нас порадовал департамент общественных связей Югры.

В ходе пленарного заседания участники конференции пришли к выводу, что следить за состоянием югорских болот – это важная функция, которую может исполнять международное научное сообщество. Наталья Комарова призвала совместно замерять основные природные показатели и быстро реагировать на их малейшие изменения.