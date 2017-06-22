Летний сезон трагедий на воде в Сургуте открыт. Мужчина утонул в Оби

Без трагедий на воде в Сургуте не обходится ни одно лето. Первый несчастный случай на водоеме города в этом году произошел в минувшее воскресенье. На реке Обь в районе о. Черный во время рыбалки утонул мужчина 1969 года рождения. Спасатели не устают напоминать: чтобы летний отдых не омрачился трагедий, необходимо выполнять элементарные правила безопасности: не купаться в состоянии алкогольного опьянения, без спасательных жилетов, а также, когда сильный ветер и волны, в темное время суток и в одиночестве.