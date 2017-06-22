Роскомнадзор заблокировал русскоязычную версию Google

В России продолжаются курьезы, связанные с запретом тех или иных сайтов: сегодня, 22 июня, в стране началась частичная блокировка google.ru. Об этом сообщили пользователи соцсетей и РБК, корреспонденты которого удостоверились в том, что русскоязычная версия крупнейшего поисковика находится в реестре запрещенных сайтов, причем дата внесения в этот список — 14 июня 2017 года. Инициатором фактического запрета Гугла стала Федеральная налоговая служба, которая указала две страницы этого поисковика как нарушающие закон.

Известно, что в российском законодательстве если одна из страниц сайта запрещена, то заблокировать должны весь сайт, даже если он очень большой. Подобное в свое время случилось с онлайн-энциклопедией Луркмор.

Пользователи утверждают, что у ряда операторов уже начались проблемы с доступом к google.ru. Официальные лица Роскомнадзора и поискового гиганта пока не комментируют происходящее.